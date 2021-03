Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Lacazette à Monaco ? Arteta monte au créneau !

Publié le 3 mars 2021 à 19h25 par La rédaction

Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta a clairement fait savoir qu’il ne prévoyait pas de voir Alexandre Lacazette quitter Arsenal alors que le Français serait dans les petits papiers de l’AS Monaco.