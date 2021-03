Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : Lucien Favre vers l’OL ?

Publié le 3 mars 2021 à 16h30 par Alexis Bernard

Avec un Rudi Garcia en fin de contrat, l’OL n’exclut pas de changer de coach cet été. Parmi les noms qui reviennent de plus en plus, celui de Lucien Favre semble plaire aux supporters lyonnais. Qu’en est-il réellement de la piste Favre à l’OL ? Le 10 Sport répond.

Pour l’heure, rien n’a encore été décidé du côté de l’OL au sujet de l’entraîneur. Rudi Garcia est en poste et les bons résultats de la saison en cours jouent en sa faveur. L’état-major lyonnais n’a pas pris de décision mais se prépare, néanmoins, aux deux éventualités. Celle d’une prolongation de contrat de Rudi Garcia, notamment s’il parvient à réaliser l’exploit d’un titre de champion de France. Ou d’un départ, en explorant plusieurs pistes. Du côté des supporters lyonnais, il semble que l’envie de tourner la page Garcia soit plus forte. Et parmi les noms qui reviennent avec insistance sur la toile, on retrouve celui de Lucien Favre.

Aucun contact, mais…