Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de McCourt sur son rachat du club !

Publié le 3 mars 2021 à 14h10 par La rédaction

Cinq ans après le rachat de l’OM par Frank McCourt, les spéculations vont bon train concernant un nouveau changement de propriétaire. Après avoir éteint tous les bruits de couloir, il a expliqué à RMC pourquoi il avait été attiré par le projet phocéen en 2016.

Cela fera bientôt cinq ans que Frank McCourt a racheté l’OM, et l’homme d’affaires américain a déjà connu beaucoup d’émotions. Entre la finale de Ligue Europa, le retour en Ligue des Champions, ou encore les récents incidents de la Commanderie, il en a vu de toutes les couleurs. Mais son arrivée à l’OM avait suscité quelques interrogations sur sa gestion du club, en partie à cause de sa précédente expérience avec les Dodgers. Alors qu’il était propriétaire de la franchise de baseball américaine, McCourt avait été forcé de la vendre après avoir fait faillite.

« Un projet extraordinaire »