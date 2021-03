Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un gros rebondissement pour l'avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 3 mars 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le contrat de Sergio Ramos au Real Madrid prend fin en juin prochain, son entourage lui conseillerait d'accepter une baisse de salaire pour prolonger.

L'avenir de Sergio Ramos est un dossier sensible du côté du Real Madrid. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et depuis le 1er janvier, l'international espagnol est autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une situation qui n'a pas manqué d'alerter plusieurs clubs à l'image du PSG, de la Juventus ou encore de Manchester City. Il faut dire que les discussions entre Sergio Ramos et le Real Madrid semblent très compliquées, le capitaine merengue camperait sur ses positions, notamment d'un point de vue salarial.

Ramos finalement prêt à faire des concessions ?