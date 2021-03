Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale à 580 M€ pour Kylian Mbappé ?

Publié le 3 mars 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid rêverait d’attirer Kylian Mbappé, le montant total de l’opération visant à le recruter au PSG serait connu.

À moins d’un an et demi de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins au PSG. En effet, si le club de la capitale entend vivement le prolonger, il pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre l’été prochain s’il ne renouvelle pas son bail d'ici-là. Cas contraire, Paris s’exposerait en effet au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard, et ce dans un contexte où Kylian Mbappé est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid. Les Merengue souhaiteraient effectivement faire de l’attaquant de 22 ans la tête de gondole de leur projet pour les prochaines années, et cela pourrait les conduire à réaliser un investissement colossal à long terme s’ils parviennent à l’enrôler au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Un investissement de 580 M€ sur six ans pour Kylian Mbappé au Real Madrid !