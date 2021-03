Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La voie se libère pour Zidane avec Haaland !

Publié le 3 mars 2021 à 10h30 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de près par les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Alors que Robert Lewandowski est encore engagé jusqu'en juin 2023 avec le Bayern, Hans-Dieter Flick aurait décidé de battre en retraite pour le buteur norvégien.

Auteur d'une première partie de saison 2019-2020 exceptionnelle, Erling Haaland aurait tapé dans l'oeil des plus grosses cylindrées européennes, dont le Real Madrid. Plutôt que de rejoindre l'un des plus grands cadors, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2020 pour emmagasiner un maximum de temps de jeu et performer sa progression. Malgré son échec sur ce dossier, le Real Madrid de Zinedine Zidane n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Erling Braut Haaland. Toutefois, le club merengue serait soumis à une lourde concurrence et pourrait se frotter à neuf autres écuries européennes comme l'a laissé entendre Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland. Seul satisfaction pour Zinedine Zidane, le Bayern, qui ferait partie de cette lutte colossale, ne devrait pas bouger son petit doigt lors de la prochaine de transferts.

Le Bayern lâche l'affaire pour Haaland