Mercato - Real Madrid : La guerre est déclarée pour Haaland !

Erling Braut Haaland figure dans les petits papiers des plus grands clubs d’Europe y compris le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que le PSG. Ce ne serait pas pour autant que le Borussia Dortmund baisserait les bras pour son buteur.

De quoi sera fait l’avenir d'Erling Braut Haaland ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, l’international norvégien de 20 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son bail qui pourra être exercée à compter du mois de juin 2022. Cependant, les courtisans d’Haaland qui semblent être légion, ne prévoiraient pas d’attendre encore plus d’un an pour s’attacher ses services. Dès le prochain mercato, une bataille royale pour l’insatiable buteur du Borussia Dortmund se profilerait. Pour son agent Mino Raiola, dix clubs pourraient à ce jour avoir la prétention de l’attirer chez eux. Le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que le PSG en feraient partie selon Fabrizio Romano. De quoi faire trembler le Borussia Dortmund ?

