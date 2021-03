Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce candidat à la présidence du Barça ouvre la porte à Mbappé !

Publié le 2 mars 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland ont été liés au FC Barcelone, Toni Freixa estime que les deux joueurs ne sont pas impossibles à atteindre.

Arrivant au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le club parisien l’été prochain s’il n’a pas prolongé d’ici-là, prolongation que Leonardo souhaite absolument lui faire signer. Et su jamais il venait à s’en aller de Paris, le Real Madrid serait prêt à mener une offensive afin de l’enrôler. Cependant, l’autre géant espagnol, à savoir le FC Barcelone, serait lui-aussi prêt à tenter de l’attirer, tout comme il serait prêt à tenter sa chance dans le dossier Erling Braut Haaland malgré sa situation financière délicate. Ainsi, voir le Barça s’attaquer au dossier Kylian Mbappé ne serait pas à écarter, et aux yeux de Toni Freixa, le Barça aurait bel et bien une chance avec le Français.

« Les meilleurs ont toujours été au Barça »