Mercato - PSG : Mourinho pourrait rendre un grand service au Real Madrid avec Mbappé !

Publié le 2 mars 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid rêve d’enrôler Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole pourrait recevoir un bol d’air frais dans cette optique grâce à Gareth Bale.

À la croisée des chemins au PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale au cours de la prochaine session estivale des transferts. En effet, faute de prolongation d’ici-là, le club parisien n’aura d’autre choix que de le vendre afin de ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. Et tandis que l’international français dit n’avoir encore décidé de rien, le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces du numéro 7 du PSG, même si l’opération pourrait s’avérer extrêmement délicate à boucler pour eux d’un point de vue financier à cause du passage de la pandémie de Covid-19.

La vente de Gareth Bale, un coup de pouce financier pour le Real Madrid ?