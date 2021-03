Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse réponse tombe déjà pour Mohamed Salah !

Publié le 2 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le nom de Mohamed Salah revient souvent du côté du Real Madrid, à en croire Ramon Calderon, ancien président merengue, il pourrait faire une croix sur l’attaquant de Liverpool.

Pour le prochain mercato estival, le Real Madrid voit les choses en grand. Alors que Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland semblent être les deux grandes priorités de la Casa Blanca, il ne faudrait pas oublier Mohamed Salah. Régulièrement annoncé dans le viseur merengue, le joueur de Liverpool avait dernièrement ouvert la porte à une arrivée au Real Madrid. Faut-il donc s’attendre à une possible arrivée de Salah au Bernabeu ? Ramon Calderon, ancien président madrilène a apporté une très grosse réponse.

« Bien évidemment, Salah est ciblé par le Real Madrid, mais… »