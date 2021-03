Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent d’un crack de Pochettino avertit Leonardo !

Publié le 2 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Agent d'Edouard Michut, Philippe Lamboley assure que le jeune milieu de terrain du PSG espère poursuivre sa progression à Paris.

Formé au PSG, Edouard Michut ne cesse de gravir les échelons. Très convoité par de grands clubs européens, le milieu de terrain de 17 ans a signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale l'été dernier et a disputé ses premières minutes avec l'équipe pro samedi à Dijon (4-0). Des grands débuts qui ravissent Edouard Michut comme l'explique son agent Philippe Lamboley.

«Il sait ce qu’il veut et s’en donne les moyens»