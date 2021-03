Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour Raphaël Varane ?

Publié le 1 mars 2021 à 22h10 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent combien ils devront dépenser pour Raphael Varane, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022.

A 27 ans, Raphaël Varane pourrait donner un nouvel élan à sa carrière. Après avoir rejoint le Real Madrid très jeune en 2011, le Français pourrait en effet partir. Plusieurs clubs semblent déjà prêts à l’accueillir, notamment le Paris Saint-Germain. Selon L’Équipe , Leonardo souhaiterait recruter un défenseur central de très haut niveau cet été, afin de concurrencer Marquinhos. L’heureux élu pourrait donc être Varane, même s’il faudra également compter sur Manchester United, qui suit le défenseur depuis l’époque du RC Lens.

Entre 60 et 80M€ pour Varane