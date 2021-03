Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga va toucher le jackpot !

Publié le 1 mars 2021 à 18h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid notamment, Eduardo Camavinga n’est toujours pas fixé pour son prochain club où il pourrait toucher un sacré pactole grâce à son potentiel futur contrat. En parallèle, le milieu de Rennes serait susceptible de signer un méga deal avec Nike ou un autre équipementier à compter de cet été.

Eduardo Camavinga, prochaine star du Real Madrid ? Depuis quelque temps désormais, Zinedine Zidane semble espérer pouvoir apporter une touche française plus conséquente à l’effectif merengue. Alors que Karim Benzema, Raphaël Varane et Ferland Mendy font partie intégrante de la Casa Blanca, les options Kylian Mbappé, Paul Pogba et Eduardo Camavinga plairaient à l’entraîneur du Real Madrid. Néanmoins, le contrat de Zinedine Zidane court jusqu’en juin 2022 et on ne se rapprocherait pas d’une prolongation en l’état. Pire, un départ du champion du monde serait une réelle possibilité d’après la presse espagnole à la fin de la saison. Quoi qu’il en soit, le profil de Camavinga aurait toujours des admirateurs du côté de la Casa Blanca . Le Real Madrid pourrait même profiter du passage à vide du Stade Rennais et de la démission de Julien Stéphan afin de frapper fort dans le dossier Camavinga dans les prochaines semaines. Sur ses réseaux sociaux, le milieu de Rennes a remercié son coach qui a eu un rôle énorme dans sa progression. « Coach, je vous remercie sincèrement pour tout car grâce à vous j’ai découvert le monde « adulte » de la N3 à la ligue 1 en passant par la ligue des champions. Je vous dois beaucoup, vous m’avez toujours mis dans les bonnes conditions, merci pour vos conseils ! God bless ». Et le fait que Stéphan ne soit plus là pourrait avoir une certaine incidence sur l’avenir d’Eduardo Camavinga et de ce fait, faire les affaires du Real Madrid.

Eduardo Camavinga bientôt chez un cador européen…

C’est du moins ce que The Athletic a affirmé ce lundi. Dans sa rubrique Ornstein on Monday, le journaliste David Ornstein a certes assuré que le Stade Rennais était « désespéré » à l’idée de prolonger le contrat expirant à l’été 2022 d’Eduardo Camavinga. Cependant, le journaliste de The Athletic a également dévoilé que les envies d’ailleurs et surtout de Ligue des champions chez les plus grands clubs européens devraient inciter Camavinga à prendre une décision très importante pour son avenir prochainement. La suite de la carrière de l’international français de 18 ans aurait donc de fortes chances de ne pas s’écrire à Rennes la saison prochaine. Le Real Madrid aurait donc une jolie carte à jouer pour Camavinga pour qui la destination reste encore inconnue. Alors qu’il pourrait décrocher le gros lot en signant un alléchant contrat chez l’une des plus grandes formations d’Europe, Eduardo Camavinga serait quasiment assuré de signer un deal XXL avec Nike.

… et un contrat en or avec… Nike ?