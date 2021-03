Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Eduardo Camavinga totalement relancé ?

Publié le 1 mars 2021 à 14h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, le cas d’Eduardo Camavinga fait de plus en plus parler. Aujourd’hui à Rennes, le milieu de terrain est courtisé par les plus grands clubs européens. Et si les Bretons ont pour ambitions de conserver leur joyau, cette envie pourrait bien mise à mal. Explications.

A 18 ans, Eduardo Camavinga est la nouvelle coqueluche du football français. En seulement quelques mois, la pépite de Rennes a explosé au plus haut niveau. De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe de France de Didier Deschamps, mais aussi celles des plus grands clubs européens. En effet, sur le terrain, Camavinga a impressionné tout le monde par son talent et sa maturité. De quoi en faire l’un des joueurs les plus courtisés actuellement. Et depuis plusieurs mois, il est notamment annoncé que le Real Madrid rêverait du Rennais, voyant en lui son milieu de terrain du futur, le successeur de Casemiro. Au sein de la Casa Blanca, l’offensive serait même déjà prévue pour cet été et une grosse bataille avec le Bayern Munich, également intéressé, pourrait d’ailleurs avoir lieu. Néanmoins, malgré ces intérêts XXL, Rennes n’aurait pas abdiqué pour Eduardo Camavinga. Alors que l’international français est sous contrat jusqu’en 2022, une prolongation a été d’actualité dernièrement.

Un départ de Stéphan qui change tout ?