Mercato - PSG : Leonardo passé tout proche d’un énorme coup l’été dernier ?

Publié le 1 mars 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Tanguy Ndombele avait finalement décidé de rester à Tottenham. Pourtant, l’international confirme avoir sérieusement songé à quitter les Spurs, et il aurait donc pu être recruté par Leonardo l’été dernier.

Avec les répercussions financières de la crise sanitaire, même les clubs avec des moyens conséquents tels que le PSG ont été obligés de revoir leurs méthodes de recrutement. D’ailleurs, l’été dernier, Leonardo a longtemps tenté d’obtenir le prêt de Tanguy Ndombele qui était en grande difficulté sous les ordres de José Mourinho à Tottenham et qui figurait donc sur la short-list du directeur sportif du PSG. Finalement, ce dossier ne s’est pas concrétisé, et Ndombele a d’ailleurs réussi à retrouver des couleurs cette saison chez les Spurs . Pourtant, il a bel et bien songé au départ…

Interrogé par Football London , l’ancien milieu de terrain de l’OL est revenu sur ses derniers mois agité et notamment ses envies de départ de Tottenham l’été dernier : « Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas à quel point j'étais proche de partir. Ce que je sais, c'est que je voulais partir. J'en ai parlé avec les gens du club et en particulier avec le président. Il a dit qu'il ne voulait pas que je parte et c'est quelque chose qui a vraiment aidé. Les moments les plus difficiles sont dans le passé, j'ai avancé et les choses vont bien mieux pour moi et l'équipe et tout est derrière nous (…) il y a des choses qui se sont passées au club que les gens connaissent et des choses qui se sont passées que les gens ne connaissent pas », a confié Tanguy Ndombele, qui a sérieusement songé à quitter Tottenham l’été dernier alors que le PSG était en embuscade pour le récupérer sous la forme d’un prêt. Mais finalement, Leonardo n’a pas réussi à atteindre son objectif, et de son côté, l’international français a réussi à se relancer au sein du club londonien.

