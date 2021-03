Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino se fait interpeller par l’entourage de cette pépite !

Publié le 1 mars 2021 à 13h15 par T.M.

Ce samedi, Mauricio Pochettino a offert ses premières minutes en pro à Edouard Michut. Et désormais, la pépite du PSG ne veut pas s’arrêter là.

A défaut de voir partir ses jeunes talents, le PSG pourrait désormais donner une place plus importante à ses prodiges. En effet, dernièrement, L’Equipe expliquait dernièrement que Mauricio Pochettino pourrait plus s’appuyer sur les pépites parisiennes la saison prochaine en raison de contexte actuel. Et cela se vérifie déjà actuellement. Après avoir lancé Xavi Simons dans le grand bain, l’entraîneur du PSG vient d’en faire de même avec Edouard Michut face à Dijon. A 17 ans, bientôt 18, le milieu de terrain parisien a donc effectué ses grands débuts chez les professionnels et il vise désormais plus haut.

« Maintenant il veut jouer au PSG en équipe première »