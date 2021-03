Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée d'Antoine Griezmann plombée… par Messi ?

Publié le 1 mars 2021 à 11h15 par T.M.

Au FC Barcelone, on ne voudrait visiblement plus d’Antoine Griezmann. Mais reste à trouver preneur et alors que le PSG a souvent été annoncé parmi les prétendants intéressés, mais pourrait ne plus forcément être le cas…

Pour sa deuxième saison sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann n’y arrive toujours. Désormais, Ronald Koeman n’hésite d’ailleurs plus à le laisser sur le banc de touche, comme cela a été le cas face au FC Séville. Du côté de la Catalogne, on commence à s’impatienter de plus en plus et cela pourrait être fatal au Français pour la suite de son aventure au Barça. En effet, selon les informations de OK Diario , les Blaugrana souhaiteraient se séparer de Griezmann lors du prochain mercato estival. Toutefois, cela serait plus facile à dire qu’à faire, notamment en raison du manque de prétendants pour le champion du monde de 29 ans.

Griezmann plus une priorité pour le PSG ?