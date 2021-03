Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris une décision tonitruante pour Griezmann !

Publié le 1 mars 2021 à 9h00 par B.C.

Alors qu’il n’est jamais parvenu à s’imposer au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne serait plus désiré en Catalogne.

Arrivé en grande pompe à l’été 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid pour 120M€, Antoine Griezmann n’est pas parvenu jusqu’à maintenant à s’imposer au FC Barcelone. L’international français se fait davantage remarquer pour son irrégularité que par ses prouesses sur le terrain. Avec 12 buts en 35 matches toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann n’échappe pas aux critiques, et son avenir semble très incertain, d’autant qu’un nouveau président débarquera prochainement chez les Blaugrana . Et en interne, on semble déjà catégorique sur la suite de l’aventure d’Antoine Griezmann au Barça.

Le Barça ne voudrait plus de Griezmann, mais…