Mercato - OM : Longoria reçoit un terrible avertissement pour Sampaoli !

Publié le 1 mars 2021 à 7h00 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli est attendu à Marseille pour prendre la succession d’André Villas-Boas, d’inquiétants témoignages se multiplient concernant le style de l’Argentin.

Nommé à la tête de l’OM, Jorge Sampaoli devrait débarquer dans la cité phocéenne ce mardi. L’Argentin aura la lourde tâche de relancer un club phocéen en difficulté depuis plusieurs mois, mais il peut déjà compter sur le soutien d’une large partie des supporters, séduits par Marcelo Bielsa lors de la saison 2014/2015. Jorge Sampaoli est en effet considéré comme l’un des disciples d’ El Loco , pour ses bons mais également ses mauvais côtés. Le caractère de l’entraîneur de 60 ans semble en effet compliqué, et ses départs ont toujours été remuants par le passé. « Vous allez l'adorer les Marseillais, puis vous allez le détester quand il vous aura planté , a notamment lâché Frédéric Hermel, correspondant de RMC en Espagne. Lors de son passage en Espagne, il a un pré-accord avec Grenade, Séville arrive, il déchire son accord avec Grenade car on lui offre un truc plus intéressant. La parole chez lui ça ne compte pas beaucoup. À Séville ça commence très bien, le début de saison est extraordinaire, sauf qu'au mois de janvier, il commence à discuter avec la sélection argentine, et les choses vont beaucoup moins bien. » Dans des propos accordés au CFC , Alberto Fernandez, journaliste à Marca , est justement revenu sur la fin mouvementée de son passage à Séville.

« "Je n’écoute pas et je continue", telle est sa devise »