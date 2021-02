Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli était-il la bonne pioche ?

Publié le 28 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Après des semaines de spéculation, Jorge Sampaoli a officiellement été nommé entraîneur de l’OM vendredi soir via un communiqué de Frank McCourt qui annonçait de sérieux changements au sein de l’organigramme du club phocéen. Mais Jorge Sampaoli était-il le meilleur choix pour succéder à André Villas-Boas ? C’est notre sondage du jour !

Après l’énorme déclaration d’André Villas-Boas au lendemain de la clôture du mercato hivernal via laquelle il annonçait avoir déposé sa démission, le conseil d’administration de l’OM décidait de mettre à pied à titre conservatoire l’entraîneur du club. Nasser Larguet a jusqu’ici assuré l’intérim et va disputer son dernier match sur le banc de l’OM ce dimanche soir face à l’OL. En effet, Jorge Sampaoli a été officiellement annoncé comme étant le nouveau coach de l’Olympique de Marseille vendredi soir lors d’un communiqué publié sur le site de l’OM, dans lequel Frank McCourt justifiant les multiples changements apportés à la direction phocéenne. Ayant quitté l’Atletico Mineiro où son contrat courrait jusqu’en décembre prochain, Sampaoli était-il cependant le profil qu’il fallait à l’OM ?

Sampaoli, un choix judicieux ?