Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Koeman totalement relancé ?

Publié le 28 février 2021 à 20h00 par La rédaction

Victorieux mais surtout appliqués et concentrés face à Séville (2-0), les joueurs du FC Barcelone ont permis à Ronald Koeman de gagner des points aux yeux de ceux qui doutaient de son avenir au poste d'entraîneur du club catalan.

Entraîneur du FC Barcelone depuis l'été dernier, Ronald Koeman est déjà très critiqué après cette nouvelle saison compliquée du club catalan, et son avenir semble incertain. Une situation d'autant moins évidente à gérer que l'élection présidentielle du Barça, qui aura lieu le 7 mars prochain, pourrait renforcer encore davantage l'envie des futurs dirigeants de changer d'entraîneur pour des Blaugrana en difficulté cette saison. Pour autant, le technicien néerlandais ne se laisse pas submerger par la pression qui pèse sur ses épaules et poursuit sa mission au FC Barcelone, bien lancée par une superbe victoire à Séville qui a eu le don de réjouir Koeman.

Koeman gagne des points !