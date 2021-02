Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur l’avenir de Neymar !

Publié le 28 février 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé que la prolongation de Neymar au PSG est imminente, l’annonce officielle de celle-ci aurait simplement été retardée par sa blessure aux adducteurs.

Arrivé au PSG et sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Neymar n’a pas encore terminé son histoire dans la capitale française. En effet, si Paris n’aurait eu d’autre choix que de le vendre l’été prochain faute de prolongation pour ne pas s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard, ce renouvellement de contrat est proche d’intervenir. Effectivement, il a été annoncé par plusieurs médias que l’ancien numéro 11 du FC Barcelone avait trouvé un accord avec la direction du PSG dans l’optique d’une prolongation de quatre ans. Ce nouveau bail le lierait aux pensionnaires du Parc des Princes jusqu’en 2025 ou 2026, les sources divergeant quant à la date butoir de ce nouveau contrat. Mais une chose est certaine, Leonardo a visiblement bouclé l’un de ses principaux dossiers de cette saison 2020/2021, le second gros dossier étant celui du renouvellement de Kylian Mbappé.

« C’est en bonne voie »

Et ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé à France Bleu , Leonardo a confirmé cette tendance positive pour l’avenir de Neymar au PSG. Même s’il tenu à insister sur le fait que rien n’est encore signé pour l’heure, le directeur sportif de l’écurie parisienne a confirmé que les négociations sont sur le bon chemin. « J'ai vu ce qui est sorti comme quoi c'était déjà fait. Avec Neymar on parle aussi et je pense que c'est en bonne voie. Mais c'est normal, un contrat à la fin, il n'est décidé seulement après sa signature et ce n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'on arrive à un bon moment. L'idée c'est d'arriver au bout le plus vite possible », a indiqué Leonardo. Désormais, toute la question est de savoir à quel moment l’officialisation tant attendue par les supporters parisiens va enfin intervenir.

« Sa blessure a retardé l'annonce de sa prolongation »