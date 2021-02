Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confirme la tendance pour Neymar !

Publié le 25 février 2021 à 8h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Neymar, Leonardo confirme que les discussions sont en bonne voie afin de boucler sa prolongation de contrat au PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Neymar semble proche de parapher un nouveau bail au PSG. Ces derniers jours, Marcelo Bechler, journaliste d' Esporte Interativo , révélait d'ailleurs que l'accord était total concernant une prolongation de quatre ans. Une tendance largement confirmée dans les jours qui ont suivi, mais jusque-là, le PSG n'a toujours pas officialisé la nouvelle. La blessure de Neymar a peut-être repoussé l'annonce, mais Leonardo se montre globalement rassurant sur ce dossier.

«Avec Neymar on parle aussi et je pense que c'est en bonne voie»