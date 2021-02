Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 25 février 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison, le scénario qui le conduirait à rester au sein de son club de toujours serait de moins en moins probable.

Déjà sur le départ du FC Barcelone au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Lionel Messi avait été retenu par Josep Maria Bartomeu à l’époque. Seulement voilà, la donne sera radicalement différente l’été prochain s’il souhaite toujours s’en aller. En effet, l’Argentin arrivera à la fin de son contrat le 30 juin et sera donc libre de s’engager avec l’écurie de son choix. Le PSG souhaiterait grandement être ce point de chute afin de reconstituer le duo que La Pulga formait avec Neymar du temps où ce dernier évoluait au Barça avant de rejoindre Paris en 2017. Et plus le temps passe, plus les chances du PSG dans le dossier Lionel Messi seraient grandes…

« Ce serait une surprise qu’il reste au Barça »