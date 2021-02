Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Paris… Une nouvelle tendance se dégage pour Lionel Messi !

Publié le 24 février 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison, la défaite des Catalans face au PSG la semaine dernière pourrait s’avérer cruciale dans la prise de décision de l’international argentin.

L’une des plus grandes pages de l’histoire du FC Barcelone pourrait se tourner l’été prochain. En effet, arrivant au terme de son contrat le 30 juin, Lionel Messi sera alors libre de rejoindre l’écurie de son choix s’il ne prolonge pas d’ici-là. Déjà sur le départ au cours du dernier mercato estival, celui qu’on surnomme La Pulga n’aura alors plus de barrière, et il pourra ainsi choisir le club de son choix. Et le PSG aimerait justement être ce club ! Effectivement, il est annoncé depuis maintenant plusieurs semaines que les Parisiens sont positionnés sur le dossier Lionel Messi dans le cas où il s’en irait en fin de saison.

Le match entre le PSG et le FC Barcelone pourrait avoir été un tournant