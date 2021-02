Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un nouveau gros coup à 0€ ?

Publié le 24 février 2021 à 20h45 par A.M.

Bien décidé à profiter des opportunités qui se présenteront sur le marché, Leonardo pourrait tenter le coup avec Georginio Wijnaldum dont le contrat à Liverpool prend fin en juin prochain.

Compte tenu du contexte sanitaire et économique, les clubs chercheront à se renforcer à moindre coût cet été. Et le PSG n'échappera pas à la règle. Voilà déjà plusieurs mois que Leonardo assure qu'il faudra se montrer malin pour recruter en scrutant les meilleures opportunités sur le marché. Et cet été, les joueurs en fin de contrat devraient animer le mercato. Le PSG serait d'ailleurs déjà à l'affût pour Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Agüero (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid) ou encore David Alaba (Bayern Munich), trois joueurs qui n'ont pas encore prolongé dans leur club respectif.

Leonardo attentif à la situation de Wijnaldum ?