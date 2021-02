Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre du Real Madrid prend position pour David Alaba !

Publié le 23 février 2021 à 7h15 par B.C.

Annoncé sur les tablettes du Real Madrid et du PSG, David Alaba pourrait retrouver Toni Kroos dans la capitale espagnole, son ancien coéquipier au Bayern Munich. L’international allemand s’est d’ailleurs prononcé sur une arrivée du défenseur.

Libre à l’issue de la saison, David Alaba se prépare à quitter le Bayern Munich. Le Real Madrid est en pole position pour accueillir l’Autrichien, une recrue de choix pour les Merengue, d’autant que Sergio Ramos n’est pas certain de rester à la Casa Blanca . Même si Zinedine Zidane est le grand favori dans ce dossier, les autres clubs n’ont pas encore baissé les bras, et comme vous l’a annoncé le10sport.com, le PSG est également à l’affût, tout comme Chelsea et le FC Barcelone. Un dossier brûlant sur lequel a réagi Toni Kroos, joueur du Real Madrid.

« S'il est titulaire au Bayern, il fournit sûrement la qualité nécessaire pour jouer au Real Madrid »