Mercato - Barcelone : Le Barça peut déjà faire une croix sur un gros coup !

Publié le 23 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone est sur le point d’entrer dans une nouvelle phase de son histoire, les élections présidentielles approchant, il ne faudra pas compter sur Monchi pour faire partie intégrante de ce projet contrairement à ce que certains bruits de couloir ont laissé entendre.

C’est bientôt le grand jour. Entre la manche retour de la demi-finale de Coupe du roi face au FC Séville le 3 mars prochain et le 1/8ème de finale retour le 10 mars lors du déplacement au Parc des princes pour se mesurer au PSG, le FC Barcelone élira son prochain président le 7 mars. Ou plutôt, les socios se chargeront de nommer la prochaine figure forte du Barça . Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont les candidats en lice pour prendre les rênes d’un club traversant une passe délicate sur le plan sportif et très difficile au niveau financier. Ces dernières semaines, en pleine campagne électorale, le nom de Monchi a été lié au projet renouveau du FC Barcelone pour faire partie intégrante de l’organigramme. Mais le directeur sportif du FC Séville ne prévoit pas de quitter son poste pour rejoindre le Barça .

« Je suis là où je veux être »