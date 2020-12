Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros renfort en approche pour le Barça ?

Publié le 7 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Carles Tusquets assure l'intérim pour la présidence du FC Barcelone, les candidats aux prochaines élections préparent leurs projets. Jordi Farré pourrait arriver avec un directeur sportif, actuellement en fonction, dans ses bagages.

Le départ de Josep Maria Bartomeu a secoué le FC Barcelone. Pointé du doigt par Lionel Messi et considéré comme responsable des envies d'ailleurs de la Pulga et de la mauvaise passe du club, l'homme d'affaire espagnol a démissionné de ses fonctions le 27 octobre. Alors que Carles Tusquets occupe la présidence par intérim, les prochaines élections sont programmées pour le 24 janvier. Les candidats préparent leurs projets et dévoilent leurs programmes sur les dossiers prioritaires. Ainsi le retour de Neymar est parfois évoqué, mais la prolongation de Lionel Messi reste la préoccupation principale. L'avenir de Ronald Koeman est également un grand enjeu puisque le technicien néerlandais a été nommé par Josep Maria Bartomeu. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas ne fait d'ailleurs pas partie des projets de l'ensemble des candidats.

« Notre directeur sportif se sépare d'un club et sera annoncé dans quelques jours »