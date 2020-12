Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette bombe lâchée sur un retour de Neymar au Barça !

Publié le 7 décembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 7 décembre 2020 à 8h21

Au cœur de toutes les spéculations depuis sa sortie sur Lionel Messi, Neymar est également très attendu au FC Barcelone comme l'explique Jordi Farré, candidat aux élections au Barça, qui place joueur du PSG au centre de son projet.

Neymar l'a assuré, il veut rejouer avec Lionel Messi la saison prochaine. La question qui est désormais au centre des débats est la suivante : quel club peut réunir le duo de stars sous le même maillot ? La réponse semble évidente : le PSG. Et pour cause, le Barça est dans une situation économique catastrophique ce qui rend le retour de Neymar impossible comme l'a récemment assuré le président par intérim du club blaugana , Carles Tusquets. D'autre part, le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain, et rien n'assure qu'il prolongera son bail. Malgré tout, Jordi Farré, candidat aux élections présidentielles, assure que s'il est élu, il recrutera Neymar malgré la situation économique du FC Barcelone.

Jordi Farré l'assure, s'il est élu, il recrutera Neymar