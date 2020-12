Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG... Le clan Messi lâche un indice sur ses retrouvailles avec Neymar !

Publié le 7 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Ancien agent de Lionel Messi, Josep Maria Minguella s'est prononcé sur d'éventuelles retrouvailles entre La Pulga et Neymar. Et selon lui, ce ne sera pas au Barça.

L'énorme sortir de Neymar sur Lionel Messi n'est pas passée inaperçue et a de nombreuses fois fait réagir. Président du FC Barcelone par intérim, Carles Tusquets s'est ainsi montré catégorique concernant un retour de Neymar : « S'il vient gratuitement, on pourra l'envisager. Sinon, il n'y a pas d'argent pour payer un tel transfert... A moins qu'un nouveau président ne vienne avec un miracle ». Par conséquent, des retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar ne pourraient avoir lieu qu'au PSG. C'est aussi ce que pense Josep Maria Minguella, l'ancien agent de La Pulga .

«Neymar au Barça ? Aujourd'hui, c'est impossible»