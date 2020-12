Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel totalement hors du coup pour Lionel Messi ?

Publié le 7 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Neymar a affiché son envie de retrouver Lionel Messi la saison prochaine, Thomas Tuchel a refusé de commenter ce nouveau dossier brûlant. Et pour cause, l’entraîneur allemand ne sera certainement plus au PSG…

Mercredi soir, après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United (3-1), Neymar avait lâché une petite bombe au micro d’ ESPN : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus (…) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », indiquait la star brésilienne. Des propos qui ont rapidement fait le tour du monde, mais de son côté, Thomas Tuchel a refusé de prendre position sur une éventuelle arrivée de Messi au PSG.

Tuchel préfère botter en touche