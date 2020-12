Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Thomas Tuchel ?

Publié le 6 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Son contrat courant jusqu’à la fin de la saison, Thomas Tuchel ne voudrait pas prolonger son aventure parisienne et chercherait déjà une nouvelle expérience ailleurs. Mais l’éventuelle arrivée de Lionel Messi au PSG pourrait tout changer. Que doit faire Tuchel ? C’est notre sondage du jour !

Bien que Thomas Tuchel se soit accordé un répit grâce à la victoire du PSG à Old Trafford mercredi à Manchester United, permettant au PSG d’être en ballotage favorable pour une qualification pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur du PSG a arrêté sa décision. Alors que son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison, le technicien allemand aurait choisi de ne pas attendre une offre de prolongation de contrat de la part des dirigeants du PSG, si jamais elle devait arriver. En effet, Le Parisien a révélé ces dernières heures que Tuchel ne comptait pas prolonger son contrat, quel que soit le déroulé de la saison. D’ailleurs, son entourage scruterait le marché pour lui trouver un point de chute. Sport BILD dévoilait récemment un intérêt réciproque de Manchester United alors que le10sport.com faisait savoir en octobre dernier que Thomas Tuchel disposait de touches en Angleterre. Et si l’entraîneur du PSG décidait de rester à Paris ?

«Si Messi vient, je me demande s’il n’y réfléchira pas à deux fois»