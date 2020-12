Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Le clan Messi prépare un coup de tonnerre !

Publié le 6 décembre 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés, le clan de l’international argentin aurait d’ores et déjà entamé des démarches afin d’éventuellement changer d’écurie.

Restera, restera pas ? Pour l’heure, le FC Barcelone est dans le flou avec Lionel Messi. En effet, si le club catalan est parvenu à conserver celui qu’on surnomme La Pulga cet été alors qu’il souhaitait s’en aller, l’international argentin honore maintenant la dernière année de son contrat au Barça et se dirige donc vers un départ libre le 30 juin prochain. Ainsi, Lionel Messi pourrait quitter son club de toujours pour relever un ultime challenge, chose qui conduirait Manchester City et le PSG à suivre la situation de près, afin de reformer le duo que l’Argentin constituait avec Neymar au FC Barcelone. Et bien que le sextuple vainqueur du Ballon d’Or n’aurait encore rien décidé pour son futur en 2021/2022, son entourage commencerait déjà à s’activer pour lui trouver une porte de sortie.

Jorge Messi aurait discuté avec un agent, Lionel Messi serait ouvert à toutes les options !