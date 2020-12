Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Dembélé ?

Publié le 6 décembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas été épargné par les pépins physiques. Ce qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises. Alors qu'il enchainait les grosses performances et semblait avoir laissé derrière lui ses problèmes de blessure, le champion du monde français a fait une rechute. Et selon la presse espagnole, cela pourrait une nouvelle fois relancer son avenir.

Lors de l'été 2017, Ousmane Dembélé a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le FC Barcelone. Transféré pour la bagatelle de 140M€, le champion du monde français avait la lourde tâche de faire oublier le départ de Neymar vers le PSG. Malheureusement pour Ousmane Dembélé, son corps l'a empêché de mener à bien sa mission. En effet, l'ancien du Stade Rennais a multiplié les blessures depuis son arrivée au Barça. Et ces pépins physiques auraient pu provoquer son départ à de multiples occasions. Alors qu'il défend toujours les couleurs du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a retrouvé les terrains il y a quelques semaines à la suite d'une énième blessure et a fait un retour fracassant. Très performant ces dernières semaines, l'attaquant de 23 ans montait en puissance et avait gagné la confiance de Ronald Koeman. Grâce notamment à la blessure d'Ansu Fati, Ousmane Dembélé a pu emmagasiner du temps de jeu. Un temps de jeu qu'il n'a pas gaspillé, puisqu'il a pu démontrer de quoi il était capable au coach néerlandais. Mais malheureusement pour l'ailier français, il vient de faire une rechute et de se blesser une nouvelle fois aux ischios-jambiers, comme l'a annoncé le FC Barcelone ce dimanche après-midi. « Les examens réalisés sur Ousmane Dembélé ont confirmé une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite. La durée de son absence dépendra de l'évolution de sa blessure » , a communiqué le Barça sur son site officiel. Retour à l'infirmerie donc pour Ousmane Dembélé, qui pourrait voir son avenir être remis une nouvelle fois en cause.

L'avenir d'Ousmane Dembélé remis en question à cause de sa énième blessure ?