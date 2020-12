Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l’avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 6 décembre 2020 à 15h45 par La rédaction

L’avenir de Thomas Tuchel à la tête du PSG semble s’assombrir de jour en jour. De nouvelles révélations affirment que les mois de l’Allemand au PSG seraient comptés.

Il paraît tellement loin le temps où Thomas Tuchel emmenait le PSG en finale de la Ligue des Champions… Depuis, les Parisiens ne sont plus aussi dominateurs en Ligue 1. Même s’ils sont toujours en tête, le PSG est talonné de près par l’OM, Lille, l’OL et l’AS Monaco. Le PSG compte aussi 3 défaites en 13 matchs. Son parcours en Ligue des Champions est également chaotique. Même si le PSG semble avoir fait le plus dur en s'imposant à Manchester United (1-3), les joueurs de Thomas Tuchel ne sont toujours pas qualifiés et ont essuyé des revers contre Manchester United et Leipzig. A cela, s'ajoutent les incompréhensions sur les choix de Tuchel dans ses compositions d’équipe et dans sa gestion du cas Marquinhos. De quoi être fatal pour l'Allemand ?

Un départ en juin plus que jamais d'actualité ?