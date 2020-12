Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel persiste et signe après la bombe de Neymar sur Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 8h15 par A.D.

Ce mercredi soir, Neymar a fait clairement savoir qu'il voulait rejouer avec Lionel Messi la saison prochaine. Alors que La Pulga est annoncée avec insistance du côté du PSG depuis cette sortie, Thomas Tuchel a été interrogé sur ce dossier. Toutefois, le coach allemand a préféré rester énigmatique sur le sujet.

Après la victoire du PSG face à Manchester United ce mercredi soir, Neymar a lâché une véritable bombe sur Lionel Messi. Ancien partenaire de La Pulga au FC Barcelone, le numéro 10 du PSG a affiché clairement son désir de rejouer avec elle. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » , a confié Neymar au micro d' ESPN . Alors que cette sortie a alimenté les rumeurs quant à une possible arrivée de Lionel Messi au PSG, Thomas Tuchel a été questionné sur le sujet en conférence de presse ce vendredi. Toutefois, le technicien du PSG n'a pas souhaité apporter la moindre précision sur ce dossier. « Je ne peux pas parler de ça, j'ai beaucoup de respect pour Barcelone et Messi et je ne peux pas commenter » , a lâché Tuchel.

«Je ne peux pas parler de Messi, je n'ai rien à dire»