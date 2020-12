Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces deux choix de Bartomeu ont tout changé pour Messi...

Publié le 6 décembre 2020 à 7h00 par A.C.

Lionel Messi n’aurait pas du tout apprécié les choix opérés par le FC Barcelone lors du dernier mercato.

C’est désormais de notoriété publique, Lionel Messi n’appréciait pas Josep Maria Bartomeu et l’ancienne direction du FC Barcelone. C’est d’ailleurs à cause de cela qu’il a souhaité partir, à un an du terme de son contrat. Finalement Messi est resté, mais a vu certains de ses plus proches amis au sein du vestiaire le quitter. Notamment Luis Suarez, avec qui il était très proche sur le terrain comme en dehors. Mundo Deportivo a d’ailleurs laissé entendre que ce départ aurait été orchestré par Bartomeu, pour justement couper Messi de ses principaux soutiens.

Messi isolé au sein du Barça sans Suarez et Vidal