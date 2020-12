Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette légende du Barça est pessimiste pour l’avenir de Messi !

Publié le 5 décembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que se joue en ce moment l’élection du futur président du FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi est un enjeu majeur de la campagne. Bien que Joan Laporta, candidat à la présidence, espère encore pouvoir retenir la Pulga, Rivaldo se montre pessimiste.

Après avoir animé l’été, le feuilleton Lionel Messi est reparti de plus belle cette semaine. Au micro d’ ESPN , Neymar a clamé son souhait de rejouer avec son ancien coéquipier, mettant le feu aux poudres pour l’avenir de La Pulga , désormais courtisée par le PSG. Dans le même temps, la campagne pour l’élection du prochain président du FC Barcelone bat son plein, et la gestion du dossier du sextuple Ballon d’or s’avère incontournable. Après avoir déjà dirigé les Blaugrana entre 2003 et 2010, Joan Laporta fait figure de favori pour succéder à Josep Bartomeu. Et d’après Rivaldo, il espère bien avoir encore une carte à jouer pour Messi.

« Il semble que ce soit sa dernière saison »