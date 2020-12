Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message lourd de sens de Guardiola sur son avenir !

Publié le 5 décembre 2020 à 22h00 par Th.B.

Voulu au FC Barcelone par le candidat à la présidence Victor Font pour prendre part à l’institution du club blaugrana au sein de l’administration, Pep Guardiola a fait savoir qu’il ne comptait pas arrêter d’entraîner de sitôt.

Bien que Pep Guardiola ait récemment prolongé son contrat avec Manchester City qui court désormais jusqu’à l’été 2023, l’entraîneur des Skyblues et ancien coach du FC Barcelone est toujours voulu en Catalogne pour prendre un poste au sein de l’institution et non en tant qu’entraîneur. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font assurait à la BBC à la fin du mois de novembre qu’il était certain que Guardiola comptait revenir au FC Barcelone à terme. Mais à en croire les propos de l’entraîneur de Manchester City, le retour de Pep Guardiola au FC Barcelone et en tant que dirigeant n’est pas d’actualité.

« 700 matchs - et je vais en faire 700 de plus »