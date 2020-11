Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola est toujours attendu au Barça !

Publié le 25 novembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Malgré sa prolongation de contrat à Manchester City la semaine dernière, Pep Guardiola fait toujours partie intégrante des plans de Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone.

Cela faisait un bon mois que l’avenir de Pep Guardiola faisait couler beaucoup d’encre dans la presse. Et c’est Victor Font, en octobre dernier lors d’une interview pour Sky Sports , que tout a commencé. Durant ladite entrevue avec le média britannique, le candidat à la présidence du FC Barcelone révélait compter sur l’entraîneur de Manchester City, dont le contrat courrait alors jusqu’en juin prochain, pour faire partie de son projet de renouveau au Barça . Le 24 janvier prochain, Victor Font pourrait être élu président du FC Barcelone. Et bien que Pep Guardiola ait prolongé son contrat avec Manchester City qui le lie aux Skyblues jusqu’en juin 2023, Pep Guardiola a toujours un rôle à jouer dans la vision de Victor Font pour le Barcelone de demain.

« Pep voudra revenir »