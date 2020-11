Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce forte sur l'avenir de Messi !

Publié le 25 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi se rapproche au fil des semaines d'un départ de la Catalogne. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa a affirmé que la situation de la Pulga ne l'empêchait pas de dormir...

Après être revenu sur sa décision de quitter le FC Barcelone cet été afin de ne pas attaquer son club formateur en justice, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat, et n'aurait pas encore pris sa décision concernant son avenir. Manchester City s'impose déjà comme le favori pour récupérer la Pulga , qui retrouverait ainsi Pep Guardiola chez les SkyBlues . La BBC et The Times affirmait récemment que l'ancien entraîneur du club culé s'était récemment entretenu avec Lionel Messi . Toutefois, alors que l'attaquant de 33 ans attendrait de connaître l'identité du futur président du FC Barcelone pour prendre sa décision, Toni Freixa a été catégorique concernant la situation de Lionel Messi.

« Nous ne dépendons de personne »