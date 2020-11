Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mascherano sort du silence pour le remplacement de Piqué !

Publié le 25 novembre 2020 à 7h00 par B.C.

Tout jeune retraité, Javier Mascherano aurait été contacté par le FC Barcelone pour pallier l’absence sur blessure de Gerard Piqué selon un média espagnol. Une information qui a fait rire le principal intéressé.

Désireux de se renforcer cet été, le FC Barcelone n’a pas pu parvenir à ses fins dans plusieurs dossiers en raison de ses problèmes financiers, et la situation ne s’arrange pas avec les blessures successives d’Ansu Fati et Gerard Piqué, qui devraient être indisponibles plusieurs mois. Le club culé, qui comptait relancer la piste Memphis Depay cet hiver, devrait donc faire l’impasse sur l’attaquant de l’OL afin de tenter de mettre la main sur un défenseur, mais cela ne s’annonce pas simple. Le Barça souhaitait s’attacher les services d’Eric Garcia cet été déjà mais n’était pas en mesure de convaincre Manchester City sur le plan financier, et le problème devrait être le même en janvier. Ainsi, les dirigeants blaugrana vont devoir redoubler d’ingéniosité pour se renforcer. Le prêt d’un joueur serait envisageable, mais OK Diario a révélé une autre possibilité pour le moins très surprenante.

Mascherano se moque la rumeur Barça

D’après les révélations d’Eduardo Inda, directeur du média espagnol, dans le Chiringuito , Javier Mascherano (36 ans) aurait été contacté par le FC Barcelone afin de pallier l’absence de Gerard Piqué. L’Argentin vient d’annoncer sa retraite après quelques mois passés au Club Estudiantes de La Plata dans son pays natal et aurait repoussé cette proposition. Une information qui a fait réagir les supporters du FC Barcelone sur les réseaux sociaux. Un compte Twitter dédié à l’actualité du club culé a d’ailleurs demandé au défenseur de démentir cette rumeur, et la réponse de l’intéressé laisse peu de place au doute : « Démentir ? Mais s’il vous plait. Pas besoin », a lâché Mascherano avec plusieurs émojis pleurant de rire.