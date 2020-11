Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour le rachat de l’OM, il ne faudra pas compter sur lui !

Publié le 25 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Fils de Robert et de Margarita Louis-Dreyfus, le jeune Kyril serait toujours très attaché à l’OM. Néanmoins, le rachat du club phocéen ne serait pas une priorité à ses yeux.

Ces derniers temps, The Guardian révélait que Kyril Louis-Dreyfus (23 ans) fils de Robert Louis-Dreyfus et de MargaritaLouis-Dreyfus, serait susceptible de prendre la main sur Sunderland. Le grand nom du football anglais a connu une descente aux enfers et se trouve désormais en troisième division. En parallèle, L’Équipe laissait entendre qu’un rachat de l’OM était une possibilité. Très attaché au club phocéen, Kyril Louis-Dreyfus envisagerait de prendre les rênes de l’Olympique de Marseille à moyen terme. Et la tendance se confirme puisqu’un rachat de Sunderland semble se profiler.

« Il aime Marseille mais il pense que Sunderland est mieux »