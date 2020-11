Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Louis-Dreyfus de retour à l’OM ? La réponse !

Publié le 24 novembre 2020 à 14h15 par Th.B.

Alors que l’OM pourrait toujours être racheté par le clan Ajroudi comme Louis Acariès le révélait dernièrement, la famille Louis-Dreyfus serait également une possibilité via le jeune Kyril âgé de 23 ans. Mais pas dans l’immédiat.

« Le projet n’est pas fini, il est dans les tuyaux. Je sais très bien que Mourad (Boudjellal) discute avec Monsieur Ajroudi. Croyez-moi : ils sont en contact, peut-être pas Mourad mais Monsieur Ajroudi, avec Franck McCourt » . Voici le message lourd de sens que Louis Acariès, prenant part à la procédure de rachat de l’OM de Mohamed Ayachi Ajroudi et de Mourad Boudjellal, lâchait au micro d’ Europe 1 fin octobre. La vente de l’Olympique de Marseille ne serait donc pas enterrée et récemment, L’Équipe évoquait la possibilité que Kyril Louis-Dreyfus (23 ans), fils de Robert et Margarita, prenne à son tour le contrôle de l’OM. Lors de la vente du club phocéen à Frank McCourt en 2016, Margarita Louis-Dreyfus s’est battue pour conserver 5% des parts de l’institution phocéenne. Mais qu’en est-il vraiment des intentions du jeune Kyril ?

L’OM près du coeur, mais Sunderland passerait en priorité !