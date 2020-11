Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce très claire sur l’avenir de Florian Thauvin…

Publié le 24 novembre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Florian Thauvin aura donc l’embarras du choix s’il part libre à cette échéance. Mais selon un agent, l’attaquant français devrait avoir du mal à s’imposer dans un grand club…

« Amavi et Thauvin ? Je n’ai aucune deadline. Mon rôle c’est de convaincre des personnes de partager un projet et, mettre une deadline ou une pression à un joueur dans sa dernière année, est contreproductif. Concernant les joueurs en fin de contrat, nous avons commencé à parler. On va voir ce qu’il va se passer », expliquait récemment Pablo Longoria au micro du Phocéen sur l’avenir très incertain de Florian Thauvin, qui arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain. Et même si l’international français dispose d’une belle cote sur le marché, il lui faudra faire un choix décisif pour la suite de sa carrière…

Thauvin devra bien choisir son club…