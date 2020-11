Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Amavi... Longoria fait le point sur les dossier chauds de l'OM !

Publié le 20 novembre 2020 à 21h15 par H.G.

Alors qu’ils arriveront au terme de leur contrat à l’OM en juin prochain, Florian Thauvin et Jordan Amavi sont actuellement sur le chemin d’un départ libre de Marseille. Cependant, cette situation n’inquiète pas encore Pablo Longoria.

Depuis plusieurs semaines, les avenirs de Florian Thauvin et de Jordan Amavi sont au centre des attentions de bon nombres d’observateurs de l’OM. Et pour cause, les deux joueurs seront en fin de contrat en juin prochain, ce qui les conduirait alors à s’en aller librement s’ils venaient à ne pas prolonger d’ici là. Cela s’avérerait être un terrible coup dur pour l’OM, qui a besoin de liquidités pour équilibrer ses comptes et éventuellement réinvestir sur le marché des transferts, et ce d’autant plus qu’il s’agit de deux éléments qui pourraient rapporter une belle somme en cas de vente. Cependant, à l’heure actuelle, Pablo Longoria ne se montre pas inquiet pour l’issue des dossiers Florian Thauvin et Jordan Amavi, le Head of Football de l’Olympique de Marseille affirmant avoir commencé à discuter avec eux comme il l’avait prévu.

« Nous n’avons pas une pression particulière »