Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Florian Thauvin ?

Publié le 20 novembre 2020

En fin de contrat au mois de juin, Florian Thauvin aurait rencontré sa direction pour évoquer l'idée d'une prolongation. Alors qu'il serait en embuscade pour récupérer l'attaquant de l'OM, le Milan AC serait refroidi par les revendications salariales du joueur.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Florian Thauvin serait de plus en plus incertain. Alors que son contrat arrivera à expiration au mois de juin, l'attaquant de 27 ans pourrait quitter l'OM librement s'il ne prolonge pas dans les prochaines semaines. Et pour ne pas voir Florian Thauvin partir gratuitement, Pablo Longoria serait passé à l'action dernièrement. Selon les informations de Simone Rovera, divulguées sur le plateau de Culture Foot ce jeudi, le Head of Football de l'OM aurait lancé des discussions avec le clan Florian Thauvin pour une prolongation. Malgré tout, le Milan AC serait toujours à l'affût pour s'attacher les services du natif d'Orléans.

Florian Thauvin trop gourmand pour le Milan AC ?