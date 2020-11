Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria serait passé à l'action pour Florian Thauvin !

Publié le 19 novembre 2020 à 20h45 par D.M.

« Head of football » de l’OM, Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec Florian Thauvin pour évoquer une prolongation de contrat.

L’avenir de Florian Thauvin devrait être l’un des sujets brulants des prochaines semaines. Le joueur de l’OM voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail. Une situation incertaine qui pousse le champion du monde à envisager un départ dans les prochains mois comme il l’avait indiqué dans un entretien à L’Equipe en septembre dernier : « Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger. Je vais étudier les deux options. Premièrement, il y a l'aspect sportif. Quel est le projet sportif à l'OM ? Quels seront les objectifs du club ? Quelle est l'importance qu'on me donnera dans ce projet ? Ferai-je partie des joueurs majeurs de l'équipe ? Voudra-t-on construire avec moi, autour de moi ? Quelles responsabilités me donnera-t-on ». Plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés dans ce dossier à l’instar du Milan AC ou du FC Sévillle, mais l’OM ne compte pas se séparer de Thauvin.

L'OM passe à l'action pour Thauvin