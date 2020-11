Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le «nouveau Pogba» !

Publié le 19 novembre 2020 à 18h45 par A.C.

Annoncé comme la nouvelle pépite de l’Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch éveille de plus en plus de convoitises.

A seulement 18 ans, Ryan Gravenberch commence à se faire un nom en Europe. Déjà suivi par plusieurs gros clubs par le passé, le milieu commence à s’installer à l’Ajax Amsterdam... et ça n’as pas échappé à Leonardo ! La presse espagnole annonce en effet que celui qui est surnommé le nouveau Paul Pogba aurait tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, mais également du FC Barcelone ! En Italie on assure toutefois que c’est la Juventus qui tiendrait la corde pour Gravenberch, notamment grâce aux relations solides avec son agent, Mino Raiola.

La Juventus souhaiterait boucler rapidement le dossier Gravenberch